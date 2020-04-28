Проти журналістів цьогоріч вже скоєно 57 злочинів, жодної справи у суді – ІМІ

Упродовж січня-березня 2020 року правоохоронці зареєстрували 57 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних стосовно журналістів, але до суду не передано жодної справи.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Інституту масової інформації щодо стану розслідування злочинів стосовно журналістів.

"41 кримінальне провадження було зареєстровано за ст. 171 Кримінального кодексу України ("Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів"), з яких 19 були закриті. 15 кримінальних проваджень – за статтею 345-1 ("Погроза або насильство щодо журналіста") ККУ, з яких чотири закрито. Одне кримінальне провадження - за статтею 347-1 ("Умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності")", - йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Зазначається, що в Офісі повідомили, що наразі в 34 кримінальних провадженнях рішення не ухвалено. До суду не передано жодної справи.

Як повідомляв Укрінформ, у першому кварталі 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 62 випадки порушень свободи слова, більшість з яких стосувалася фізичної агресії проти журналістів (43).

Крім того, ІМІ зафіксував дев'ять випадків порушень прав журналістів під час дії карантину – заподіяння тілесних ушкоджень та недопуски на заходи місцевої влади. У 2019 році правоохоронці розслідували та передали до суду 14 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних стосовно журналістів. Загалом протягом 2019 року правоохоронці зареєстрували 259 кримінальних правопорушень щодо злочинів проти працівників засобів масової інформації. З них у 102 кримінальних провадженнях ухвалено рішення про закриття.

У 2018 році правоохоронці скерували до суду 22 кримінальних провадження щодо злочинів, скоєних стосовно журналістів.

У 2017 році до суду передали 23 кримінальних провадження щодо таких злочинів.

2016 року правоохоронні органи з урахуванням минулих років скерували до суду 31 обвинувальний акт щодо злочинів, скоєних стосовно працівників засобів масової інформації.