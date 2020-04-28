Цьогоріч Всесвітній день охорони праці присвятили боротьбі з пандемією

У 2020 році Всесвітній день охорони праці присвячено боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це в Facebook повідомляє Національна служба здоров'я.

"28 квітня - Всесвітній день охорони праці. Його щороку відзначають і в Україні. В 2020 році Всесвітній день охорони праці присвячено боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Оргкомітет з підготовки та проведення у 2020 році Дня охорони праці в Україні за участі представників Держпраці, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Міжнародної організації праці в Україні, Фонду соціального страхування України та організацій профспілок і роботодавців підготував корисні рекомендації для органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій.

Серед рекомендацій щодо контрольного переліку заходів, які Міжнародна організація праці надає роботодавцям, наступні:

- розроблення плану забезпечення готовності та реагування з метою профілактики COVID-19 на робочому місці, враховуючи всі напрями роботи та завдання, що виконуються працівниками, та потенційні джерела зараження;

- створення на підприємстві системи надання працівникам актуальної та достовірної інформації про перебіг ситуації з COVID-19;

- заохочення дистанційної роботи неключових працівників, щоб звести до мінімуму поширення COVID-19 на робочому місці. Якщо дистанційна робота практично неможлива, запровадьте зміни, щоб уникнути великої концентрації працівників на об’єктах.

- розроблення плану можливих дій у разі виявлення на підприємстві підтвердженого чи підозрюваного випадку COVID-19, що включає, серед іншого, повідомлення, контроль і дезінфекцію відповідно до національних керівних документів.

Повний контрольний перелік є управлінським інструментом для реалізацiї практичних заходів із метою зменшення поширення пандемії COVID-19 на робочому місці.

Як повідомлялося, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Фото: AA