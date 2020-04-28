В українських тюрмах зросла кількість хворих із коронавірусом

Станом на 28 квітня серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби та осіб, узятих під варту, виявлено 6 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Департамент з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.

Як зазначається в оприлюдненій інфографіці,із вказаних 6 випадків COVID-19 хворобу виявлено у 4 працівників ДКВС.

Крім того, два 2 випадки виявлено серед осіб, узятих під варту, а саме в державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор», де особа, взята під варту, поступила в установу зі встановленим діагнозом COVID-19, та в державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», де ув’язненому організували та провели ПРЛ-тестування, яке показало позитивний результат.

Раніше повідомлялося про 5 хворих із коронавірусом в українських тюрмах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 квітня в Україні зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.