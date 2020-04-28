В Україну доставили 10 тисяч захисних костюмів від мережі «Сільпо»

В Україну надійшли 10 тис. захисних костюмів для медиків, які закупила мережа супермаркетів «Сільпо».

Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.

«Близько 10 000 захисних костюмів для медиків, які закупила мережа супермаркетів «Сільпо», прибули в Україну сьогодні вночі», - йдеться у повідомленні.

10 тисяч захисних костюмів від мережі «Сільпо»

Як зазначається, захисні костюми найближчим часом будуть розподілені та доставлені до опорних лікарень України. На початку травня також очікується борт із 60 тис. захисних костюмів.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня мережа "Сільпо" заявила про виділення 100 млн грн на закупівлю обладнання для лікарень та засобів захисту медиків.