Суд сьогодні може продовжити строки слідства у справі Федини і Звіробій

Печерський райсуд Києва сьогодні о 16 годині розгляне питання щодо продовження строків досудового слідства у справі, фігурантками якої є народний депутат Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій.

Про це Федина повідомила у Facebook.

"Сьогодні о 12.00 я дізнаюся, що о 16:00 Печерський суд буде розглядати мою справу у контексті продовження досудового слідства", - сказала Федина.

На думку депатута, її навмисне повідомили лише за 4 години до початку засідання, аби вона не прийшла. "Я впевнена, що і слідчий, і прокурори, і суд спеціально настільки короткий термін повідомлення виокремили, маючи надію, що я не з'явлюся. А я з'явлюся", - заявила Федина.

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Як повідомлялося, 10 березня Печерський райсуд обрав депутату Софії Федині (фракція партії "Європейська солідарність") запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання в справі за обвинуваченням у «погрозі вбивством Президенту України».

Федина, а також волонтерка Маруся Звіробій є фігурантками кримінального провадження, порушеного за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.