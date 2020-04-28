Штрафи за крадіжку авто: комітет Ради рекомендує ухвалити зміни до Кримінального кодексу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт № 3301 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом».

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт №3301 за основу», – сказав голова комітету Денис Монастирський, озвучуючи рішення комітету.

Так, «за» проголосували 20 присутніх членів комітету, при цьому один член комітету утримався та один не підтримав рішення.

Проєктом передбачається внесення змін до статей 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) КК України та статті 250 (Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді) Кримінального процесуального кодексу України.

Так, статтю 290 Кримінального кодексу України пропонується доповнити нормою, за якою незаконне внесення змін, підробка, заміна або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізація, а також створення чи утримання місць, в яких здійснюється переховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів мають каратися карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 грн) або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, автори законопроєкту пропонують карати позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна.

При цьому під ідентифікаційним номером транспортного засобу у цій статті пропонується розуміти номерну панель з ідентифікаційним номером транспортного засобу, номери (номерні таблички) двигуна, кузова чи шасі (рами) транспортного засобу.

Законопроєкт №3301 зареєструвала в Раді 3 квітня група народних депутатів на чолі з головою підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності Комітету з питань правоохоронної діяльності В'ячеславом Медяником (фракція «Слуга народу»).