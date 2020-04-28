Суд просять скасувати конкурс на посаду голови податкової

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо скасування рішення про оголошення добору на посади голови та заступника голови Державної податкової служби України.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України та Державної податкової служби України. Позивач просить скасувати рішення Уряду та ДПС України про оголошення добору на вакантні посади Голови та заступника Голови ДПС України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед інших вимог позову – скасувати умови вищевказаного добору, які опубліковані 25 квітня 2020 року на єдиному порталі вакансій Національного агентства України з питань державної служби.

На думку позивача, добір на посади голови ДПС України та його заступника оголошено з порушенням вимог чинного законодавства України, а умови і форма добору не відповідають формальним критеріям та порушують його права і права інших потенційних учасників.

У суді інформують, що разом із позовом подано заяву про його забезпечення, в якій позивач просить суд до набрання законної сили рішенням у справі заборонити ДПС України та Міністерству фінансів вчиняти дії з добору на вказані вакантні посади, а саме – проводити співбесіди, вносити подання суб’єкту призначення та укладати контракт.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що вони втратили довіру людей і мусили піти з посад.

Натомість Верланов заявив, що вважає своє звільнення політичним рішенням.

Уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, зазначивши, що документи прийматимуться до понеділка 27 квітня включно. Окрім того, Кабінет міністрів України дозволив призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту.

27 квітня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що від кандидатів на посаду керівника Державної податкової служби, призначення якого відбудеться за спрощеною процедурою, вже надійшло 43 заявки.