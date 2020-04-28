Перемога до мозку кісток

Ми усі так давно на це чекали. Ми усі так довго про це мріяли. Ми усі так довго на це працювали

1 квітня українські лікарі зробили першу пересадку кісткового мозку від неродинного донора. Першим пацієнтом став маленький Назарчик, який мав вроджений комбінований імунодефіцит.

Навіть пандемія коронавірусу та закриття авіасполучення не завадили команді лікарів з відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охматдит» на чолі з Олександром Лисицею зробити це. Ніщо не зупинить прорив, час якого настав, якщо так багато людей об’єднують свої зусилля заради спільної мети.

Тепер, коли медики зафіксували у маленького Назара приживлення донорського кісткового мозку, тобто в дитини почали вироблятися власні, нові, і, найголовніше, здорові та повністю функціональні клітини, можна висловлювати обережний оптимізм.

Неродинна ТКМ – це шанс на порятунок життя для близько 100 маленьких пацієнтів в Україні щороку. Це ще один крок до того, щоб кожна українська дитина могла отримати сучасне якісне лікування від раку в себе вдома.

МИ ЩИРО ВІТАЄМО Й ДЯКУЄМО

- Oleksandr Lysytsia та усю клінічну команду – лікарів, медсестер, лаборантів, реабілітологів

- родину Назара, яка погодиласz на проведення ТКМ від неродинного донора в Україні

- керівництво НДСЛ Охматдит

- Міністерство охорони здоров'я України, яке розробило нормативну базу та у співробітництві з Міністерство інфраструктури України та Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine організовувало відправку трансплантату з Німеччини до України

- БФ"Український реєстр донорів кісткового мозку" та Роман Куць, завдяки кому був знайдений, обстежений, протипований донор з німецького реєстру

- компанії DHL Express Ukraine та особисто генеральному директору Вадиму Сидоруку, які везли, замитнювали та розмитнювали трансплантат

- юристам, які допомагали розробляти нормативну базу, зокрема Вікторії Подворчанській та компанії Asters

- волонтерам, консулам, водіям машин, пасажирам літаків, які поверталися до України з-за кордону та допомагали привезти незареєстровані ліки для Назара

- спонсорам, які профінансували чи гарантували фінансування обстеження донора та забір стовбурових клітин

І ВАМ, НАШІ ДОРОГІ БЛАГОДІЙНИКИ!

Це завдяки вам ми змогли оплатити та замовити для Назарчика ліків на 75,5 тис. грн.

Це завдяки вам ми змогли прогарантувати оплату обстеження неродинного донора для Назара в розмірі 3 тис. євро.

Це завдяки вам ми щомісячно допомагаємо відділенню ТКМ ліками, витратними матеріалами, спецхарчуванням, санітарно-гігієнічними засобами, орендою квартир, де живуть пацієнти відділення з інших міст.

Це завдяки вам наші співробітники та волонтери можуть впроваджувати у відділенні ТКМ програму «Дитинство в лікарні», надавати психо-соціальну підтримку батькам, оплачувати та організовувати професійний розвиток персоналу та візити спеціалістів з провідних іноземних клінік, здійснювати переклад міжнародних протоколів та стандартів операційних процедур, оплачувати курси англійської мови для медперсоналу.

Саме з вашою допомогою ми плануємо і далі просуватися до нашої мети – щоб жодна дитина в Україні не вмирала від раку.

ДАЛІ БУДЕ БАГАТО ПЕРЕМОГ❣

Залишайтеся, будь ласка, поруч з дітьми.

Робіть благодійний внесок на нашому сайті: bit.ly/first-tkm