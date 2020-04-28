МОЗ готує для психлікарень "план порятунку" від закриття

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом озвучить алгоритм дій щодо виходу з ситуації, що склалась у психіатричних лікарнях у зв'язку з недофінансуванням.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми проводимо аудит і вже напрацювали кількість рішень, за яким механізмом будемо виходити з цієї ситуації, які коригування будемо вносити зараз, у тому числі і в бюджет. Бо нам потрібне реформування медицини, а не руйнування… Найближчими днями ми озвучимо свої пропозиції, свої механізми і свій алгоритм виходу з такої тяжкої ситуації, яка склалася, щоб не було руйнування, щоб не було такого звільнення медичних працівників, щоб не було ні в якому разі закриття лікарень», - заявив Степанов.

У цьому контексті він згадав ситуацію в Київській психіатричній лікарні, де вчора лікарі вийшли на акцію протесту.

«Якщо ми кажемо безпосередньо про Київську клінічну лікарню «Психіатрія», там на сьогодні 1401 працівник, з яких 126 лікарів та 364 медичні сестри. Дійсно, після вступу другого етапу реформи починаючи з 1 квітня цей заклад дуже сильно недофінансований. Він іде з дуже великим дефіцитом, якщо порівняти з бюджетом минулого року. Цей дефіцит становить 153 мільйони гривень. Тобто, це 22% від того, що було профінансовано в минулому році... Така ситуація відбувається по багатьох психіатричних лікарнях. Тобто, вони всі ідуть з дефіцитом», - наголосив міністр.

За його словами, була повністю відсутня комунікація з головними лікарями психіатричних лікарень на етапі імплементації реформ.

«Був повністю відсутній діалог з ними: безпосередньо з лікарями, з медичними працівниками, які повинні були стати драйверами цієї реформи. Тобто, вони дізналися за 2 тижні, за місяць до старту реформи, який саме тариф, скільки він буде становити, що буде входити до тарифу, і після цього почали складати свої бюджети», - заявив Степанов.

Як повідомлялося, 1 квітня в Україні стартувала Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Скористатися ним може кожен громадянин України, а також особи, прирівняні до громадянства.

Напередодні низка ЗМІ повідомили, що лікарі КНП «КЛ «Психіатрія» вийшли на протест у зв’язку з впровадженням другого етапу медичної реформи, в межах якої, за словами медиків, передбачається скороченням фінансування лікарні, що призведе до звільнення працівників.