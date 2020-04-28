У Міноборони торік провели понад 200 антикорупційних перевірок

Міноборони продовжує співпрацю з міжнародними партнерами задля зниження корупційних ризиків в оборонній сфері. Зокрема, у 2019 році проведено 217 антикорупційних перевірок та службових розслідувань.

Про це на брифінгу в Укрінформі розповів начальник Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони Вадим Приймак.

«За результатом вжитих заходів спостерігається зростання рівня довіри з боку громадян, небайдужих до корупційних проявів. За їхніми повідомленнями у 2019 році проведено 217 антикорупційних перевірок та службових розслідувань (у 2020 році, в умовах обмежень, встановлених карантинними заходами, проведено вже 43 такі перевірки). В минулому році до правоохоронних органів передано 244 матеріали про корупційні правопорушення (з них - 17 кримінальних та 227 адміністративних). Торік до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості відносно 44 осіб, які вчинили корупційні кримінальні правопорушення», - повідомив Приймак.

За його словами, встановлено 373 факти неподання або невчасного подання е-декларацій за 2018 рік. Окрім того, за результатами проведених аудитів у 2019 році до відповідальності притягнуто 2244 особи у т.ч. до матеріальної - 1672, дисциплінарної - 572.

Приймак наголосив, що Міністерство оборони успішно реалізує Програму НАТО з розбудови доброчесності та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних і безпекових інституцій (програма ВІ). Так, послідовно здійснюється співпраця з Експертним антикорупційним консультативно-дорадчим органом, який очолює радник з питань оборони від Великої Британії. У співпраці з норвезьким Центром зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі завершено розробку нового міжнародного Проєкту зниження ризиків корупції в системі управління персоналом та здійснення державних закупівель. Через Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони здійснюється взаємодія з міжнародною неурядовою організацією Transparency International.

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Окрім того, повідомив Приймак, у Міністерстві оборони розпочато розроблення нової трирічної Антикорупційної програми.