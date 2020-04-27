Дружина Президента України Олена Зеленська взяла участь у соціальній кампанії МОЗ «Підтримую лікарів», у межах якої зателефонувала фельдшеру Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради Анастасії.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

«Під час телефонної розмови перша леді висловила щиру подяку пані Анастасії за її турботу та піклування про пацієнтів, професіоналізм і самовідданість, а також привітала молоду лікарку з заручинами», - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, МОЗ на початку квітня запустило соціальну кампанію «Підтримую лікарів» і закликає кожного із вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. При цьому коронавірус діагностовано у 1749-ти медпрацівників.