Левін пропонував $5 тисяч, аби Гандзюк переламали кінцівки - прокурор

Олексій Левін, підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк пропонував виконавцям злочину 5 тисяч доларів за те, щоб жінці переламали кінцівки, та 2,5 — 3 тисячі за те, щоб облили кислотою.

Про це на брифінгу 27 квітня повідомив заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Роман Романчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Він (Левін - прим.) запропонував Сергію Торбіну, колишньому працівнику карного розшуку та бійцю Української добровольчої армії за грошову винагороду організувати та здійснити разом з іншими напад на Гандзюк. З метою її залякування було вказано про необхідність переламати їй кістки рук та ніг або облити сірчаною кислотою", - повідомив він.

Романчук додав, що виконавцям було запропоновано 5 тисяч доларів за те, щоб вони переламали жінці кінцівки, та від 2,5 до 3 тисяч доларів за те, щоб її облили кислотою. Так, на пропозицію Сергій Торбін погодився, отримав 500 доларів завдатку та залучив ще 4 осіб.

Він додав, що група залучених до вбивства осіб була знайома з Гандзюк, бо та неодноразово надавала їм волонтерську допомогу, однак Торбін ввів майбутніх виконавців "в оману що проросійської позиції" Катерини Гандзюк, і ті погодились вчинити злочин.

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"Спочатку задумали побити жінку, однак це не вдалось через відсутність для цього зручної нагоди...Тому замовники та нападники погодили замість побиття облити її кислотою. На їхню думку, це мало зайняти менше часу і дати їм можливість утекти від правоохоронців", - повідомив Романчук.

За свої дії, як зазначив представник Офісу Генпрокурора, зловмисники запросили більшу суму - 5 тисяч доларів і, отримавши згоду, перейшли до реалізації злочину.

Раніше в ході брифінгу у понеділок 27 квітня заступник генпрокурора Олексій Симоненко повідомив, що "зібраних доказів у справі убивства Катерини Гандзюк достатньо для завершення слідства і направлення до суду обвинувального акту".

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Як повідомлялося, 17 березня Печерський райсуд заарештував Левіна без права внесення застави до 2 квітня, коли у цій справі завершувалися терміни слідства.

У січні Левін був затриманий на території Болгарії. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року 5 безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.