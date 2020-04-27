У військовому госпіталі Харкова — шість випадків COVID-19

У військовому госпіталі Харкова підтверджено захворювання на COVID-19 у 4 військовослужбовців та 2 працівників ЗСУ.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

“Уточнена епідемічна обстановка в Збройних Силах України на 16.00 27 квітня 2020 року. Сьогодні надійшли результати ПЛР-тестування медичного персоналу ВМКЦ Північного регіону (м.Харків). За результатами досліджень підтверджено захворювання у 4-х військовослужбовців та 2-х працівників ЗС України, які мали контакт з хворими особами”, – йдеться в повідомленні.

Один хворий військовослужбовець перебуває у ВМКЦ Північного регіону. Один військовослужбовець та два працівники ЗС України лікуються вдома під наглядом медичної служби, ще двоє військовослужбовців під наглядом медичної служби перебувають на обсервації. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Наразі встановлюється коло контактних осіб.

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Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, на 07.00 27 квітня в Збройних Силах України було обліковано 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки.