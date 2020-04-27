Україна показала ООН, як відроджується Чорнобильська зона

Україна, її міжнародні партнери та організації доклали колосальних зусиль для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, й тепер, через 34 роки, там відроджується життя рідкісних видів тварин та реалізуються нові економічні проєкти.

Про це розповідає віртуальна фотовиставка "Чорнобиль: Відродження", яка відкрилася для держав-членів ООН у понеділок, розповів у коментарі Укрінформу Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Мені надзвичайно приємно, що завдяки продуктивній роботі як в Україні, так і за її межами, в тому числі на рівні ООН, Чорнобильська зона не перетворилася на забуте місце на землі. Там зараз відроджується життя, запроваджуються сучасні технології. Саме це ми й хочемо показати для іноземних делегацій в ООН", - прокоментував Кислиця мету експозиції.

Віртуальна фото-виставка «Чорнобиль: Відродження» / Фото: ukraineun.org

Фотовиставка ілюструє, як повертається життя в зону ядерної аварії. За понад 30 років після катастрофи там відновилася унікальна популяція тварин і птахів, зокрема й види, які не представлені на решті території України.

Водночас, як уточнив дипломат, чорнобильський напрям є однією з найбільш продуктивних сторінок співпраці України з Організацією Об'єднаних Націй, і про це також треба розповідати.

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"Завдяки допомозі ООН, її установ, а також міжнародних партнерів і фінансових установ минулого року було завершене будівництво нового безпечного саркофагу над ЧАЕС, який захищатиме від радіаційного випромінювання зруйнованого енергоблоку", - пояснив представник України.

Крім того, Чорнобильська станція стала унікальним майданчиком для вироблення альтернативної енергії. Так, у 2018 р. на території ЧАЕС стартував міжнародний проєкт "Solar Chornobyl". Робота його сонячних панелей нині покриває потреби електроенергії для близько двох тисяч помешкань.

Всі ці зусилля, як зауважив Кислиця, мають на меті зменшення негативного впливу від техногенної катастрофи, допомагають відродитися дикій природі та водночас спрямовані на те, щоби не допустити подібних трагедій у майбутньому.

Віртуальна фотовиставка "Чорнобиль: Відродження" підготовлена Постійним представництвом України при ООН у співпраці з Державним агентством управління зоною відчуження. Дипломатичний корпус ООН, а також всі охочі можуть переглянути її з 27 квітня до 8 травня на сайті Постійного представництва.