ЄС разом зі своїми громадянами евакуював з ПАР чотирьох українців – посол

Європейський Союз разом зі своїми громадянами узяв на літак з Південної Африки чотирьох українців.

Про це повідомило у Facebook Посольство України в ПАР.

"Рейс ЄС на репатріацію забрав 4 українців додому», - йдеться в повідомленні.

Відзначена гарна робота українського консула Андрія Синельникова.

Як поінформувало у Facebook Представництво ЄС у Південній Африці, близько 5400 громадян майже з усіх країн ЄС, членів їх сімей і громадян третіх країн, які проживають в ЄС, вже повернулися додому з Південної Африки.