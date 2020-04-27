ЄС разом зі своїми громадянами евакуював з ПАР чотирьох українців – посол
Укрінформ
Європейський Союз разом зі своїми громадянами узяв на літак з Південної Африки чотирьох українців.
Про це повідомило у Facebook Посольство України в ПАР.
"Рейс ЄС на репатріацію забрав 4 українців додому», - йдеться в повідомленні.
Відзначена гарна робота українського консула Андрія Синельникова.
Як поінформувало у Facebook Представництво ЄС у Південній Африці, близько 5400 громадян майже з усіх країн ЄС, членів їх сімей і громадян третіх країн, які проживають в ЄС, вже повернулися додому з Південної Африки.