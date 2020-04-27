Завтра в Україні стартують онлайн-уроки для 1-4 класів

У вівторок, 28 квітня, Всеукраїнська школа онлайн розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів.

Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови, математики, науки та мистецтва, повідомляє Міністерство освіти та науки.

“Кожен урок триватиме 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле- та онлайн-лекцій. Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм вчителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку. Однак багато батьків та педагогів звертаються до нас із проханням організувати уроки і для початкової школи”, – розповіла т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Окрім онлайн-версії уроків на YouTube МОН, заняття можна буде дивитися також на телеканалах:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Перший

3 клас – UA:Культура

4 клас – ПлюсПлюс

Уроки транслюватимуться у вівторок та четвер з 09:00 до 10:00.

Також онлайн-версію уроків буде перекладено жестовою мовою.

Проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), PinchukArtCentre, Національного художнього музею України, проєкту “Книга-мандрівка. Україна”, громадської спілки “Освіторія”, а також понад 20 педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни. Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва.