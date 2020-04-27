Атомна енергетика не повинна стати технологією майбутнього - канцлер Австрії

Австрія продовжує наполягати на відмові від використання ядерної енергетики, про загрозу якої нагадує катастрофа на Чорнобильській АЕС.

Про це у Facebook написав федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Чорнобильська ядерна катастрофа, яка сталася 34 роки тому, все ще нагадує про те, яка небезпека походить від використання ядерної енергії. Наша позиція залишається незмінною: ми виступаємо проти ядерної енергетики", - йдеться у дописі.

Атомна енергія не повинна стати технологією майбутнього, наголосив Курц.

Як відомо, уночі 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.

Від самого початку керівництво СРСР приховувало факт аварії. Перше офіційне повідомлення про неї з'явилося тільки 28 квітня.

У перші дні після аварії було евакуйоване населення 10-кілометрової зони, надалі зону евакуації розширили до 30 кілометрів. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів, у яких на той час мешкало понад 2,6 млн людей. У результаті цієї катастрофи із сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель.