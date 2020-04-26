On Taxi безкоштовно підвозитиме медиків до роботи

On Taxi безкоштовно підвозитиме медиків до роботи

Укрінформ
Компанія On Taxi зробила безкоштовними поїздки, замовлені через мобільний додаток, для медичних працівників.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

"Компанія On Taxi підтримала ініціативу допомоги медичним працівникам та зробила безкоштовними поїздки, замовлені через мобільний додаток. Скористатися такою послугою можуть усі представники державних медичних установ", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.

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