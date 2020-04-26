On Taxi безкоштовно підвозитиме медиків до роботи

Компанія On Taxi зробила безкоштовними поїздки, замовлені через мобільний додаток, для медичних працівників.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

"Компанія On Taxi підтримала ініціативу допомоги медичним працівникам та зробила безкоштовними поїздки, замовлені через мобільний додаток. Скористатися такою послугою можуть усі представники державних медичних установ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.