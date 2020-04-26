Усіх новоприбулих до СІЗО України помістили на двотижневу ізоляцію

Всі нові утримувані особи, що прибули до слідчих ізоляторів України, перебувають на 14-денній ізоляції.

Про це у Telegram повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За оперативною інформацією, станом на ранок 26 квітня у Західному, Східному, Північному та Центральному регіонах особи із підозрою/захворюванням на коронавірусну хворобу в пенітенціарних установах, а саме СІЗО – відсутні. Всі утримувані особи, що прибули до слідчих ізоляторів, перебувають на 14–денній ізоляції", - написала вона.

За словами Денісової, через надзвичайну подію у Чернівецькому СІЗО, де невдоволені прибуттям ув’язненого з підтвердженим захворюванням на COVID-19 утримувані особи влаштували бунт, вона доручила своїм представникам з'ясувати, скільки осіб прибули за останні дві доби до інших СІЗО.

Згідно з інформацією омбудсмена, у Маріупольському СІЗО четверо утримуваних з підозрою на коронавірусну хворобу перебувають в ізоляційних боксах під наглядом медиків. У Кропивницькому СІЗО одна утримувана особа перебуває на ізоляції у медчастині з підозрою на коронавірусну хворобу, результати тестів на COVID–19 очікуються.

В Одеському СІЗО, зазначила Денісова, зроблено 103 тести на COVID-19 працівникам установи та 46 – утримуваним особам, результати очікуються 28 квітня.

Уповноважений ВР також повідомила, що у Львівську установу виконання покарань №19 24 квітня доправили особу з незадовільним станом здоров’я. Її направили до інфекційної лікарні та провели аналіз на коронавірус, який показав негативний результат. "Наразі особу помістили в карантинну камеру в окремому корпусі. Вона перебуває під наглядом", - додала омбудсмен.

Щодо ситуації у Чернівецькому СІЗО, то, за словами Денісової, станом ранок 26 квітня вона спокійна та керована, кількість хворих не збільшилася.

"Підкреслюю, що соціально-психологічний клімат у СІЗО у всіх регіонах України – задовільний. Епідемічну ситуацію у всіх пенітенціарних установах тримаю на особистому контролі", - заявила омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч з 25 на 25 квітня у Чернівецькому СІЗО ув'язнені влаштували бунт через прибуття ув'язненого з підтвердженим діагнозом COVID-19.