Усіх новоприбулих до СІЗО України помістили на двотижневу ізоляцію

Усіх новоприбулих до СІЗО України помістили на двотижневу ізоляцію

Укрінформ
Всі нові утримувані особи, що прибули до слідчих ізоляторів України, перебувають на 14-денній ізоляції.

Про це у Telegram повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За оперативною інформацією, станом на ранок 26 квітня у Західному, Східному, Північному та Центральному регіонах особи із підозрою/захворюванням на коронавірусну хворобу в пенітенціарних установах, а саме СІЗО – відсутні. Всі утримувані особи, що прибули до слідчих ізоляторів, перебувають на 14–денній ізоляції", - написала вона.

За словами Денісової, через надзвичайну подію у Чернівецькому СІЗО, де невдоволені прибуттям ув’язненого з підтвердженим захворюванням на COVID-19 утримувані особи влаштували бунт, вона доручила своїм представникам з'ясувати, скільки осіб прибули за останні дві доби до інших СІЗО.

Згідно з інформацією омбудсмена, у Маріупольському СІЗО четверо утримуваних з підозрою на коронавірусну хворобу перебувають в ізоляційних боксах під наглядом медиків. У Кропивницькому СІЗО одна утримувана особа перебуває на ізоляції у медчастині з підозрою на коронавірусну хворобу, результати тестів на COVID–19 очікуються.

В Одеському СІЗО, зазначила Денісова, зроблено 103 тести на COVID-19 працівникам установи та 46 – утримуваним особам, результати очікуються 28 квітня.

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Уповноважений ВР також повідомила, що у Львівську установу виконання покарань №19 24 квітня доправили особу з незадовільним станом здоров’я. Її направили до інфекційної лікарні та провели аналіз на коронавірус, який показав негативний результат. "Наразі особу помістили в карантинну камеру в окремому корпусі. Вона перебуває під наглядом", - додала омбудсмен.

Щодо ситуації у Чернівецькому СІЗО, то, за словами Денісової, станом ранок 26 квітня вона спокійна та керована, кількість хворих не збільшилася.

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"Підкреслюю, що соціально-психологічний клімат у СІЗО у всіх регіонах України – задовільний. Епідемічну ситуацію у всіх пенітенціарних установах тримаю на особистому контролі", - заявила омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч з 25 на 25 квітня у Чернівецькому СІЗО ув'язнені влаштували бунт через прибуття ув'язненого з підтвердженим діагнозом COVID-19.

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