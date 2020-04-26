Верланову шукають заміну через конкурс – завтра останній день подання документів

Понеділок, 27 квітня, є крайнім терміном для подання документів на посаду голови Державної податкової служби України.

Така інформація оприлюднена на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС.

Як зазначається, проведення добору відбудеться о 10:00 28 квітня.

Відповідно до інформації, посадовий оклад голови ДПСУ становить 29 400 гривень.

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, має подати заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади, резюме, а також заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

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Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Кабміну 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Верланов заявив, що вважає своє звільнення політичним рішенням.