Україна докладає максимуму зусиль, щоб зробити зону відчуження безпечною - МЗС

Україна не лише бореться з наслідками аварії на ЧАЕС, а й докладає максимуму зусиль для перетворення зони відчуження на безпечну територію.

Про це йдеться у коментарі МЗС України з нагоди Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу.

"Незважаючи на складний період, спричинений зовнішньою агресією, Україна не лише успішно бореться із наслідками аварії, а й докладає максимуму зусиль для перетворення Чорнобильської зони з "чорної діри" на безпечну територію змін та розвитку сучасних технологій", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зазначили, що високо цінують спільну роботу з ООН, МАГАТЕ, ЄБРР, Європейською комісією, НАТО, а також багатьма державами над реалізацією міжнародних проєктів, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

При цьому особливо відзначено успішне завершення торік спільного проєкту з понад 45-ма державами-донорами щодо спорудження найбільшого у світі мобільного об'єкта - Нового безпечного конфайнменту, який здатен захистити людство протягом ста років від іонізуючого випромінювання зруйнованого енергоблоку ЧАЕС.

Водночас, у МЗС наголосили, що, попри досягнуті результати, Україна щодня стикається з багатьма викликами, пов’язаними як з управлінням зоною відчуження, так і чорнобильською проблематикою загалом.

"Попереду у нас ще багато роботи. Тому закликаємо усіх небайдужих до продовження конструктивної співпраці, спрямованої на мінімізацію довготривалих наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема забезпечення сталого розвитку постраждалих регіонів", - зауважили у зовнішньополітичному відомстві.

Дипломати відзначили, що нині понад 5000 висококваліфікованих спеціалістів щодня забезпечують радіологічну та екологічну безпеку в зоні відчуження.

Як повідомлялося, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.