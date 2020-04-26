Шмигаль подякував рятувальникам і ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував рятувальникам та вшанував пам’ять загиблих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильський АЕС у 1986 році.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"У мене є друг. У 1986 році він був у Чорнобилі. Він чудово розумів, що відбувається, але залишався і робив свою роботу. Після евакуації ще пів року шукав свою родину. Щороку я телефоную йому цього дня, щоб сказати лише одне слово: "Дякую!". Дякую всім рятувальникам і вклоняюсь тим, хто віддав життя за нашу безпеку. Пам’ятаємо…", - зазначив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 26 квітня ушанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Глава держави поклав квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні 34-та річниця Чорнобильської катастрофи.