МОЗ надає максимально достовірну інформацію про COVID-19 – Степанов

Брак достовірної інформації під час ліквідації аварії на ЧАЕС поставив свого часу під загрозу життя багатьох людей, і саме тому МОЗ України є максимально відкритим у питанні інформування щодо ситуації навколо захворюваності на COVID-19.

Про це заявив на брифінгу 26 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Брак достовірної інформації тоді поставив під загрозу життя дуже багатьох людей. Саме тому сьогодні ми намагаємось бути максимально відкритими, надавати максимально достовірну інформацію щодо і коронавірусної хвороби COVID-19, який перебіг цієї хвороби в Україні, і щодо стану медицини", - наголосив Степанов.

Він додав, що ми маємо пам'ятати про подвиг ліквідаторів найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, які ціною свого життя врятували людство.

Як повідомлялося, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.