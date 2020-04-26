Розблокування рахунків Суспільного може затягнутися - Аласанія

Постанова Кабміну про розблокування рахунків Суспільного мовника відкриває шлях до розв'язання проблеми виплати боргу, однак бюрократичні процедури можуть затягнутися.

Про це повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія, передає Суспільне.

"Звісно, що Суспільне вкрай позитивно ставиться до вирішення проблеми, якій вже 10 років. Сама по собі постанова ще не означає розблокування. Рахунок досі арештований. Передбачає ця постанова те, що нам дозволено це зробити (сплатити борг держави Euronews). Буквально у понеділок треба змінити паспорт бюджетної програми. Він буде поданий до Мінкульту, який тепер є нашим куратором. Мінкульт, підписавши його передасть його в Мінфін, Мінфін якщо погодить, то передасть його у Мін’юст, Мін’юст передасть у Кабмін. Тоді Кабмін на своєму черговому засіданні може паспорт прийняти. І тоді вже відкриється дорога до сплати, яка передбачає виплату Euronews", - розповів Аласанія.

Він додав, що ще залишається виконавче провадження юридичної служби Мін'юсту – "і там ми повинні заплатити ще мільйон". Відповідно буде ще одне провадження, а рахунки будуть заблоковані, поки не буде сплачено і той мільйон.

"Коли це станеться і чи станеться взагалі не можу сказати, тому так поспішно говорити, що рахунки розблоковано… Їх точно не розблоковано. Я навіть не можу сказати, коли вони будуть точно розблоковані точно по даті", - зауважив очільник НСТУ.

Як повідомлялося, уряд на своєму засіданні 24 квітня прийняв постанову "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

"Документ, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики України, дозволяє НСТУ погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження», – зазначили у Кабміні.

Наприкінці лютого НСТУ заявила про блокування рахунків у зв’язку з відкриттям виконавчого провадження щодо стягнення із Суспільного близько 308 млн грн на користь акціонерного товариства "Євроньюз".