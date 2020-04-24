На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка

У ніч проти 24 квітня відбулася офіційна передача станції «Академік Вернадський» від 24-ої до 25-ої Української антарктичної експедиції.

Про це повідомляє у Facebook Національний антарктичний науковий центр.

«Час дуже піджимав, бо з кожним днем погіршується льодова обстановка довкола станції, і вже незабаром вона стане недоступною для суден аж до наступного антарктичного літа. Тож нашим полярникам вдалося менш ніж за 4 дні повністю розвантажити весь річний запас харчів та пального, обладнання для продовження модернізації станції та передати всі справи», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за 5-6 днів судно «Бетанцос» з командою полярників має досягнути Чилі.

За словами очільника НАНЦ Євгена Дикого, наразі спільно з Постійним представництвом України в Чилі опрацьовується подальший шлях повернення 24-ої експедиції в Україну. І це може тривати більше часу, ніж зазвичай, з огляду на обмеження щодо перетину державних кордонів та зміни в авіасполученні. Тож наразі тривають складні перемовини щодо того, чи необхідно при поверненні з Антарктиди відбувати обов’язковий 2-тижневий карантин, адже, з одного боку, Антарктида лишається єдиним континентом, де поки що коронавірусу нема, але з іншого – при встановленні правил карантину жодна з країн цей виняток формально не прописала.

«Але в будь-якому разі ми дуже раді, що перезмінка полярників таки відбулася, і шлях повернення додому до близьких та рідних для наших зимівників таки розпочався після більш ніж року полярної вахти, всупереч пандемії коронавірусу та складним погодним умовам», - підкреслив Дикий.

Фото: Національний антарктичний науковий центр