Дистанційний Великдень, ізольовані в гуртожитку й тюльпани онлайн

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу

Фото: Маркіян Лисейко

Християни східного обряду відзначили головне свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень – в умовах жорсткого карантину. Хоча цей день закликали провести удома, все ж деякі віряни відправилися до церков святити великодні кошики. Робилося це з дотриманням норм соціального дистанціювання та урахуванням заборони на масові заходи.

Фото: Дмитро Смольєнко

Святкові богослужіння відбувалися без прихожан і традиційного освячення пасок, доступ до церков обмежили. На фото: чоловік на території Свято-Миколаївської церкви в Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Натомість у невеликих населених пунктах священники відправилися освячувати великодні кошики до дворів біля будинків місцевих жителів. На фото: настоятель храму Архистратига Михаїла села Долинське на Запоріжжі священник Єлисей.

Фото: Володимир Тарасов

Обов’язковою умовою було дотримання соціальної дистанції. Однак її виконували не всі. На фото: жителі села Максимовичі Поліського району Київської області.

Фото: Маркіян Лисейко

Крім того, люди мали змогу подивитися онлайн-трансляції Великодніх богослужінь. На фото: жителі села Добромиль на Львівщині.

Фото: Євген Котенко

У середу, 22 квітня, Кабмін продовжив карантин в Україні до 11 травня 2020 року (включно), але з певними послабленнями. Необхідності користуватися масками вони не стосуються, хоча багатьом така нова традиція повсякденного життя не до душі, й люди носять засоби індивідуального захисту, як їм заманеться.

Фото: Дмитро Смольєнко

Також не завжди виконується вимога пересуватися вулицями не більше ніж по двоє людей.

Фото: Володимир Тарасов

А тим часом у гуртожитку в Вишневому, що на Київщині, зафіксували спалах коронавірусу. Станом на вечір четверга, 23 квітня, там у 78 мешканців (із них 16 дітей) і двох працівників було підтверджено діагноз COVID-19, ще двоє людей померли. Відтепер карантинні заходи у місті забезпечують бійці Нацгвардії, усі мешканці гуртожитку перебувають на суворій ізоляції, оточені правоохоронцями.

Фото: Юрій Рильчук

Триває дезінфекція на вулицях українських міст, містечок, селищ і сіл. На фото: спецавтомобіль у смт Кути Косівського району Івано-Франківської області.

Фото: Павло Багмут

На позачергове пленарне засідання в п’ятницю, 24 квітня, зібралися депутати Верховної Ради України. Під час робот вони, зокрема, розблокували закон проти "поправкового спаму", скасували штрафні бали за порушення правил дорожнього руху, створили ТСК для перевірки оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади.

Фото: Дмитро Смольєнко

Єдина, кому зараз можна не зважати на коронавірус, – природа. Вона цього тижня зайшла в пік цвітіння. Й цим стимулювала до виходу з самоізоляції на фотополювання українців у різних містах. На фото: дівчина фотографує цвіт Юдиного дерева (церцісу) у Запорізькому міському дитячому ботанічному саду.

Фото: Микола М’якшиков

"Моделлю" для фотоаматорів стала розквітла сакура в парку Дніпра.

Фото: Сергій Гудак

Уперше без натовпів туристів у сакуровому цвіті вулиці Ужгорода.

Фото: Геннадій Мінченко

А в Києві розквітли сотні тисяч тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, крокусів, мускарі – герої квіткової виставки на Співочому полі. Цьогоріч відвідати їх можна лише онлайн – на сторінці організаторів у соцмережах.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Павло Багмут

В очікуванні: безлюдний київський вокзал.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Жінка у гумових рукавичках під час Великоднього богослужіння у храмі Іоанна Богослова в Харкові.

Фото: Павло Багмут

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі перед початком позачергового пленарного засідання Верховної Ради України.

Фото: Володимир Тарасов

Оператор та журналістка в захисних костюмах поруч із закритим на вхід та вихід гуртожитком, де зафіксовано спалах коронавірусу, Вишневе, Київська область.

Фото: Павло Багмут

Інтерв’ювання під парламентом. Київ.

Фото: Євген Котенко

Комунальник на вулиці Києва.

Фото: Геннадій Мінченко

Чоловік тягне візок з металобрухтом у столиці.

Фото: Юлія Овсяннікова

А що у вашому вікні? Київ.

Фото: Віктор Кошмал

Зустріч домашнього й вільного. Чернігів.

Фото: Юлій Зозуля

Чоловік з дитиною поруч із Чорним морем в Одесі.

Фото: Євген Котенко

Байкери на вулиці Києва.

Фото: Сергій Гудак

"Захищений" манекен у вітрині ужгородського магазину.

Фото: Сергій Гудак

Бочки у виносховищі в Береговому на Закарпатті.

Фото: Олена Худякова

Люди з собакою біля озера в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Білка в столичному парку.

Фото: Юлія Овсяннікова

Водні процедури по-качиному. Київ.

Фото: Юрій Рильчук

Коли замучив голод: вівця і коза на території приватного господарства в селі Космач на Івано-Франківщині.