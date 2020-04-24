На виплату пенсій виділили ще 2,4 мільярда

На виплату пенсій виділили ще 2,4 мільярда

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Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій ще 2,4 мільярда гривень.

Про це інформують на сторінці ПФУ в Facebook.

«24 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 2,4 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 46,7 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 23 квітня Пенсійний фонд України спрямував 9,9 мільярда гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.

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