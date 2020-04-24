«Женевський заклик» запускає інформкампанію на підтримку медиків на Донбасі

«Женевський заклик» запускає інформкампанію на підтримку медиків на Донбасі

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Укрінформ
Міжнародна організація «Женевський заклик» (Geneva Call) запускає інформаційну кампанію «У війни теж є правила» з просування гуманітарних норм у сфері доступу до охорони здоров'я і захисту медицини у зоні збройного конфлікту в Україні.

Про це Укрінформу повідомили в українському офісі організації.

«За часів епідемії особливо важливо, щоб усі воюючі сторони дотримувалися правил війни. Необхідно гарантувати безпечну роботу медустанов і лікарів, забезпечити доступ населення до послуг охорони здоров'я», - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, кампанія «У війни теж є правила» міститиме відеоролики, статті та інформаційні матеріали, що демонструватимуть правила захисту медичного персоналу та медичного транспорту, а також доступу до послуг охорони здоров'я для всіх, хто цього потребує в умовах збройного конфлікту.

Відеоролики можна переглянути українською: «Доступ до медичної допомоги»«Захист охорони здоров’я» ; а також російською: «Доступ к медицинской помощи»«Защита здравоохранения».

Більше інформації на сайті warhasrules.org.

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«Женевський заклик» - нейтральна і неупереджена неурядова організація зі штаб-квартирою у Женеві, Швейцарія, що займається захистом цивільного населення у збройних конфліктах. Захист медичних місій - один з найголовніших напрямків діяльності організації. Мета проекту «Кожен має право на медичну допомогу» - ознайомити цивільне населення та військових із правилами війни.

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