МОЗ подовжить термін дії категорій лікарів - від 6 місяців до року

Міністерство охорони здоров’я подовжить дії категорій лікарів на термін від пів року до року.

Про це на брифінгу 24 квітня сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Атестація має вплив на наявність категорії і на сьогодні має вплив на розмір заробітної плати. І багато колег турбується про те, що зупинилися дії їх категорій. МОЗ підготувало новий нормативний документ, внесено зміни в чинну нормативну базу, і термін дії категорій в залежності від завершення цієї категорії для одних колег продовжено до року, для інших до пів року, і найближчим часом цей наказ надійде до закладів охорони здоров'я”, - сказала Микитчак/

Також, за ії словами, міністерство напрацювало зміни постанови Кабміну, які стосуються завершення навчального року студентів вищих навчальних медичних закладів, а також проходження інтернатури.