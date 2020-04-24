МОЗ подовжить термін дії категорій лікарів - від 6 місяців до року
Про це на брифінгу 24 квітня сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Атестація має вплив на наявність категорії і на сьогодні має вплив на розмір заробітної плати. І багато колег турбується про те, що зупинилися дії їх категорій. МОЗ підготувало новий нормативний документ, внесено зміни в чинну нормативну базу, і термін дії категорій в залежності від завершення цієї категорії для одних колег продовжено до року, для інших до пів року, і найближчим часом цей наказ надійде до закладів охорони здоров'я”, - сказала Микитчак/
Також, за ії словами, міністерство напрацювало зміни постанови Кабміну, які стосуються завершення навчального року студентів вищих навчальних медичних закладів, а також проходження інтернатури.