Після обсервації медики, які повернулися з Італії, розкажуть про набутий досвід

Українські лікарі, які протягом трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі з COVID-19, після обсервації на широкий загал зможуть розповісти про набутий досвід.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Вчора наших 20 медичних працівників повернулися з Італії. Наразі вони проходять обсервацію в одному із санаторіїв під Києвом. Всі здорові, і це головне. Всі вони повернулися в доброму настрої. Їм дуже вдячна італійська сторона, де вони безпосередньо боролися за життя та здоров'я італійців у двох містах Італії. Той досвід, який вони привезли і який вони на широкий загал зможуть розповісти після виходу з обсервації, є дуже важливим", - сказав Степанов.

Він зазначив, що українці в Італії змогли дізнатися про лікування там, схеми цього лікування, як італійські медики поводяться з тими чи іншими хворими залежно від стану, чи це був тяжкий стан чи критичний. Також те, як організовані маршрути в медичних закладах, як відбувається процес потрапляння інфікованого до лікарні.

"Які заходи карантину там, ну тобто той досвід, який вони отримали, він дійсно дуже важливий і 100 % буде корисний для України і для українців", - додав Степанов.

Як повідомлялося, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19. Наразі лікарі, які протягом трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі з COVID-19, повернулися в Україну, і проходять двотижневу обсервацію.

Станом на ранок 24 квітня в світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули.

Фото: Львівська ОДА