Пакет COVID-19: уряд розподілить гроші на лікарні та зарплати медикам

Пакет COVID-19: уряд розподілить гроші на лікарні та зарплати медикам

Укрінформ
Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні затвердить пакет медичних послуг щодо COVID-19.

Про це на брифінгу у п'ятницю поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні має відбутися позачергове засідання уряду, на якому ми будемо розглядати питання розподілу коштів по пакету щодо COVID-19. Тобто, це ті кошти, які йдуть на лікування хворих з коронавірусною хворобою COVID-19. Проєкт визначає правила та умови, за якими заклади охорони здоров’я та медичні працівники, які залучені до боротьби з коронавірусною інфекцією, будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров’я України”, - сказав Степанов.

За його словами, пропонується затвердити перелік закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Міністр уточнив, що це лікарні першої хвилі, які були затверджені МОЗ для прийняття пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Будуть також затверджені тарифи, які включають "доплати, винагороди працівникам закладів охорони здоров'я у розмірі 300% заробітної плати відповідно до законодавства, забезпечення пацієнта лікарськими засобами та медичними виробами", зазначив керівник МОЗ.

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“При складанні та розгляду цих тарифів ми пішли від того, скільки коштів коштує лікування одного хворого, скільки потрібно коштів на лікарські засоби, заробітна плата, яка становить 300%, - те, що було обіцяно і затверджено законодавством”, - сказав Степанов.

Закупівля послуг, за його словами, планується з урахуванням можливості медичного закладу надавати такі послуги в повному обсязі.

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Міністр поінформував, що буде декілька пакетів. “Перше — це стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19, друге — екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою на COVID-19 та встановленим захворюванням, меддопомога, яка надається мобільними медичними бригадами, які створені для реагування на коронавірусну хворобу, і стаціонарна меддопомога при COVID-19, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року. Тобто, ми кажемо про ті лікарні, які не були визначені в переліку лікарень першої хвилі, але все ж таки лікували хворих на коронавірусну хворобу”, - сказав Степанов.

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