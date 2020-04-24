Пакет COVID-19: уряд розподілить гроші на лікарні та зарплати медикам

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні затвердить пакет медичних послуг щодо COVID-19.

Про це на брифінгу у п'ятницю поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні має відбутися позачергове засідання уряду, на якому ми будемо розглядати питання розподілу коштів по пакету щодо COVID-19. Тобто, це ті кошти, які йдуть на лікування хворих з коронавірусною хворобою COVID-19. Проєкт визначає правила та умови, за якими заклади охорони здоров’я та медичні працівники, які залучені до боротьби з коронавірусною інфекцією, будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров’я України”, - сказав Степанов.

За його словами, пропонується затвердити перелік закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Міністр уточнив, що це лікарні першої хвилі, які були затверджені МОЗ для прийняття пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Будуть також затверджені тарифи, які включають "доплати, винагороди працівникам закладів охорони здоров'я у розмірі 300% заробітної плати відповідно до законодавства, забезпечення пацієнта лікарськими засобами та медичними виробами", зазначив керівник МОЗ.

“При складанні та розгляду цих тарифів ми пішли від того, скільки коштів коштує лікування одного хворого, скільки потрібно коштів на лікарські засоби, заробітна плата, яка становить 300%, - те, що було обіцяно і затверджено законодавством”, - сказав Степанов.

Закупівля послуг, за його словами, планується з урахуванням можливості медичного закладу надавати такі послуги в повному обсязі.

Міністр поінформував, що буде декілька пакетів. “Перше — це стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19, друге — екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою на COVID-19 та встановленим захворюванням, меддопомога, яка надається мобільними медичними бригадами, які створені для реагування на коронавірусну хворобу, і стаціонарна меддопомога при COVID-19, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року. Тобто, ми кажемо про ті лікарні, які не були визначені в переліку лікарень першої хвилі, але все ж таки лікували хворих на коронавірусну хворобу”, - сказав Степанов.