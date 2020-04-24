Власнику однієї з компаній-провайдерів оголосили підозру у держзраді

Власнику однієї з найбільших українських компаній-провайдерів повідомлено про підозру в державній зраді.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру у державній зраді громадянам України – власнику та юристу однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, власник української компанії, яка надає спектр IT-послуг для великих корпоративних клієнтів, державних структур, провайдерів і операторів телекомунікацій, малого і середнього бізнесу та фізичних осіб, за попередньою змовою із юристом вказаної компанії та за пособництва громадянина РФ, підключили телекомунікаційні мережі вказаної юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів, що здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в мережі Інтернет на території півострова Крим в інтересах ФСБ країни-окупанта.

"Також вони надали доступ до мережі апаратно-програмного комплексу «Ревізор», що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено «Роскомнадзором», в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Як зазначається, розміщення вказаного обладнання для проведення оперативно-розшукових заходів та збереження на ньому інформації надає можливість РФ і окремим підрозділам ФСБ РФ та їх представникам отримати доступ до змісту спілкування абонентів, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополі, відомостей щодо їх місцеперебування, обсягу отриманих послуг.

"Дана інформація використовується спецслужбами для виявлення та переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України та окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України", - наголосили у відомстві.

Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації, наголосили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних.