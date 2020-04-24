Лікар розповів, як Україні підготуватися до приходу другої хвилі коронавірусу восени

Для того, щоб боротьба з другою хвилею коронавирусної інфекції, яка очікується восени, була ефективною, Україні потрібно робити акцент не на обмежувальних заходах, як сьогодні, а на впровадження програм інфекційної безпеки.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив лікар-епідеміолог, голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

"Потрібно більше звертати увагу не на обмежувальні заходи, а на впровадження програм інфекційної безпеки, особливо в соціально критичних місцях - дитячих садках, школах, лікувальних закладах. Було б дуже добре, якби ми за літо зуміли як мінімум підготувати саме соціально критичні місця, наскільки це можливо", - зазначив він.

За словами Александріна, реалізація таких програм добре вплинула б в цілому на проходження щорічного сезону респіраторних захворювань.

"Це було б дійсно ефективними заходами. Друга хвиля коронавірусної інфекції в будь-якому випадку прийде, як ми розуміємо, восени. І це було б істотним втручанням і зниженням рівня захворюваності та коронавірусною інфекцією, та сезонним грипом, і аденовірусною інфекцією, яку нам обіцяють у новому сезоні. На жаль, в нашій країні, і взагалі в пострадянських країнах, створено ідеальні умови для того, щоб захворіти гострими респіраторними захворюваннями. На жаль, ми кожен рік бачимо зростання таких захворювань, який починається у вересні та закінчується в травні", - підкреслив він.

Олександрин також висловив думку, що обмежувальні заходи, на які робиться акцент сьогодні, є більше спробою розв'язувати проблему за рахунок психологічного впливу.

"Тут потрібно працювати системно, а не так, як у нас на сьогодні йде залякування населення та поширення якихось таких панічних настроїв. Я за те, щоб ми сьогодні акцентували увагу на системних підходах, на впровадження заходів інфекційної безпеки", - заявив фахівець.