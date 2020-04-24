В одній з пенітенціарних установ двом працівникам підтвердили коронавірус — Денісова
Про це повідомляє Омбудсмен Людмила Денісова на сторінці Facebook.
"Під час перевірки Офісом Омбудсмана стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з’ясовано, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двом працівникам 21 квітня підтверджено коронавірус. Один випадок встановлено швидким тестом, інший - методом ПЛР", - йдеться в тексті повідомлення.
Денісова також поінформувала, що вказані працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному. Нараз в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі.
"Зазначаю, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб підтверджені випадки на захворювання COVID-19 відсутні", - запевнила омбудсмен.
Вона також повідомила, що вже звернулася до міністра юстиції України Дениса Малюськи з проханням невідкладно вжити відповідних заходів щодо локалізації та недопущення поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 серед працівників установи та утримуваних осіб. Зокрема, забезпечити самоізоляцію персоналу та ізоляцію утримуваних осіб, що мали контакт із зазначеними хворими, а також проводити обов’язковий щоденний температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я відповідно до плану протиепідемічних заходів.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції України підтримує ідею вивільнення засуджених у зв’язку з коронавірусом, проте в обмеженій кількості.