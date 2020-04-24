В одній з пенітенціарних установ двом працівникам підтвердили коронавірус — Денісова

В одній з пенітенціарних установ західного регіону України двом працівникам підтвердили діагноз коронавірус.

Про це повідомляє Омбудсмен Людмила Денісова на сторінці Facebook.

"Під час перевірки Офісом Омбудсмана стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з’ясовано, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двом працівникам 21 квітня підтверджено коронавірус. Один випадок встановлено швидким тестом, інший - методом ПЛР", - йдеться в тексті повідомлення.

Денісова також поінформувала, що вказані працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному. Нараз в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі.

"Зазначаю, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб підтверджені випадки на захворювання COVID-19 відсутні", - запевнила омбудсмен.

Вона також повідомила, що вже звернулася до міністра юстиції України Дениса Малюськи з проханням невідкладно вжити відповідних заходів щодо локалізації та недопущення поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 серед працівників установи та утримуваних осіб. Зокрема, забезпечити самоізоляцію персоналу та ізоляцію утримуваних осіб, що мали контакт із зазначеними хворими, а також проводити обов’язковий щоденний температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я відповідно до плану протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції України підтримує ідею вивільнення засуджених у зв’язку з коронавірусом, проте в обмеженій кількості.