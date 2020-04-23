Холодницький вважає, що “гучні” вироки ВАКС будуть до дня Конституції

Вищий антикорупційний суд може оголосити вироки у низці кримінальних справ до Дня Конституції у разі, якщо карантин знімуть 11 травня.

Таку думку висловив у ході засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у четвер, 23 квітня, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є справи, по яких ми можемо очікувати вироки, бо ми там підходимо до дебатів, але вироків по гучних так званих справах чекати поки що рано. Якщо дійсно 11 травня зніметься карантин і почнеться більш-менш нормальне функціонування органів влади і життя в державі, то ми очікуємо перші вироки десь до дня Конституції", - сказав він.

За словами Холодницького, у ВАКС через карантин наразі проходить лише п'ята частина судових засідань. В основному лише слідчі судді розглядають клопотання прокурорів про обрання запобіжних заходів та дозвіл на ті чи інші слідчі дії.

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"Із 87 справ минулого тижня у нас було лише 15 чи 16 засідань. Слухання відбуваються лише у тих справах, де сторона захисту стверджує, що вони з'являться", - резюмував Холодницький.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів подовжив дію карантину до 11 травня.

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.