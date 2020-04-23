МКІП опублікувало ролик з нагоди повернення українських медиків з Італії

Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало відео з нагоди повернення українських медиків з Італії 23 квітня.

Відео розміщено на сторінці МКІП у Facebook.

"Відео присвячується медичним працівникам і співробітникам служб надзвичайних ситуацій Італії, України та всіх країн світу, які протягом уже багатьох тижнів ризикують своїм життям заради нашого порятунку", - йдеться у повідомленні МКІП.

Зазначається, що відео публікується з нагоди повернення 23 квітня групи українських медиків-волонтерів, які приєдналися до італійських колег у спільній боротьбі з новим глобальним викликом – пандемією коронавірусу та протягом трьох тижнів рятували життя інфікованих мешканців у лікарнях міст Пезаро та Урбіно (регіон Марке).

На відео у музичному супроводі Coro a bocca chiusa (Хор із зімкнутими губами) опери “Мадам Баттерфлай” Джакомо Пуччіні демонструють кадри важкої роботи медиків, які лікують хворих на коронавірус.

Відео створено в рамках онлайн-проєкту "#Культура_Не_Зупиняється (#LaCulturaNonSiFerma)", який спільно здійснюють МКІП, Національна опера України ім. Шевченка, Посольство Італії та Італійський інститут культури в Україні.

Як повідомлялося, українські медики працювали в Італії з 4 квітня.