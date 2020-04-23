Фонд «Демініціативи» спростовує фейк, що його намагається «купити» Банкова

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спростував повідомлення про можливість обслуговування інтересів будь-яких політиків, у тому числі Офісу Президента, в обмін на фінансову підтримку.

Про це йдеться у заяві виконавчого директора Фонду «Демократичні ініціативи» Світлана Барбелюк, поширеній від імені його колективу,

Вона поінформувала, що 3 квітня ГО «Дім демократії» у своєму англомовному бюлетені «WEEK AT GLANCE. Key trends in Ukraine. Weekly overview. 3 April 2020, #13/20», який розповсюджується шляхом електронного розсилання, поширив інформацію, яка не відповідає дійсності та завдає шкоди репутації Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Барбелюк зауважила, що при цьому «Дім демократії» не робив жодних спроб зв’язатися з Фондом, аби переконатися у дійсності своїх тверджень.

Вона також підкреслила, що оскільки у Фонді дізналися про цю спробу дискредитації лише 22 квітня, його колектив змушений максимально широко і в повному обсязі офіційно спростувати інформацію, підготовлену та розіслану ГО «Дім демократії».

У цьому контексті виконавчий директор Фонду «Демініціативи» навела інформацію у перекладі з англійської, яку поширив «Дім демократії».

«Керівництво Офісу Президента хоче придбати або фінансувати один з найбільш респектабельних соціологічних центрів – «Демократичні ініціативи». У березні після смерті голови Фонду «Демократичні ініціативи» Ірини Бекешкіної Офіс Президента почав шукати вихід на засновників Фонду, щоб запропонувати їм співпрацю та фінансову підтримку. Для Офісу Президента Зеленського дуже важливо мати контрольовану соціологічну компанію, яка буде показувати нормальні рейтинги влади, професійно проводити фокус-групи та слугувати інструментом використання ресурсів партії, які «Слуга народу» отримує від держави в рамках державного фінансування партій. Додатково Офісу Президента відомо, що Фонд «Демократичні ініціативи» має серйозні фінансові труднощі, як і більшість неурядових громадських організацій в Україні», - процитувала Барбелюк.

У спростуванні цього повідомлення вона насамперед наголосила на тому, що використання факту смерті Ірини Бекешкіної як приводу для поширення чуток і брехні є прикладом відсутності у команди «Дому демократії» будь-яких моральних пересторог та почуття громадянської солідарності, властивої людям, які довго і наполегливо будують громадянське суспільство, обстоюють цінності демократії та європейського вибору в Україні. Як підкреслила Барбелюк, саме цей аморальний вчинок змусив колектив Фонду вдатися до максимального розголосу і засудження таких дій.

«По-друге, ми відповідально стверджуємо, що у разі звернення будь-якої політичної сили, бізнес-структури, посадової особи органу державної влади чи представництва іноземної держави до засновників і/або членів команди Фонду з пропозицією обслуговувати певні інтереси така пропозиція буде рішуче відкинута. Фонд «Демократичні ініціативи» ніколи не жертвуватиме незалежністю і професійною точкою зору заради матеріальної чи політичної вигоди», - наголосила виконавчий директор.

Вона зазначила, що Фонд справді є визнаним аналітичним центром, здатним самостійно та в партнерстві з іншими структурами громадянського суспільства проводити дослідження та адвокаційні кампанії.

«Наша мета – сприяти зміцненню української держави та демократії. Про це було відомо усім президентським адміністраціям, починаючи з 1992 року. Завжди, коли органи влади потребували нашої поради і підтримки, ми йшли їм назустріч, не порушуючи принципів нашої незалежності та об’єктивності, не принижуючи і не принижуючись. І завжди відмовляли, коли влада нехтувала принципами верховенства права та національного суверенітету», - підкреслила Барбелюк.

Вона акцентувала, що Фонд працює прозоро, досягає поставлених цілей і має сталу та прогнозовану підтримку своїх партнерів для здійснення програмної діяльності. «Це, зокрема, буде незабаром відображено у звіті Фонду, вихід якого був відкладений через карантин», - зазначила виконавчий директор.

Насамкінець колектив Фонду «Демократичні ініціативи» звернувся до всіх своїх партнерів – громадських організацій, міжнародних донорів, засобів масової інформації, громадян України та всіх, хто був дезінформований через розсилку «Дому демократії», з проханням не лише взяти до відома позицію Фонду, а й зробити для себе належні висновки про моральний та професійний рівень ГО «Дім демократії».

«На наше глибоке переконання, дії ГО «Дім демократії» не лише підривають довіру до «Демократичних ініціатив», а й узагалі дискредитують і саме поняття демократії, і цінності, притаманні демократичному суспільству», - резюмували у Фонді «Демініціативи».