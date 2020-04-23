Лікарка розповіла про ризики вакцинації під час епідемії COVID-19
Про це заявила на пресконференції доктор медичних наук, професор, завкафедри інфекційних захворювань НМУ ім. О. Богомольця Ольга Голубовська, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У період зростання будь-якого інфекційного захворювання і тим більше в період епідемії я проти проведення масових заходів з вакцинацією. Я виступила проти, коли була вакцинація у Львівській області, коли нашаровувалися дві епідемії - грипу та кору. Тобто тут дуже великі ризики для людей, і були застереження наших провідних епідеміологів. Що стосується сьогоднішньої ситуації, то ймовірно потрібно різко обмежувати вакцинацію дорослих без гострої необхідності від тих чи інших інфекційних хвороб, тому що зараз зростання захворюваності», - сказала Голубовська.
При цьому вона зазначила, що COVID-19 - захворювання незвичайне, воно може дебютувати не просто з пневмонії, а з дихальної недостатності. Хворий може піти зробити собі щеплення, а цього робити не можна, оскільки є досить серйозним втручанням.
«Що стосується планової вакцинації дітей, то можливо її і варто проводити, дотримуючись всіх можливих обмежувальних заходів, уникаючи черги у лікарів», - припустила інфекціоніст.
Як повідомлялося, в Україні на 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, загалом досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про підтверджені випадки.