Лікарка розповіла про ризики вакцинації під час епідемії COVID-19

Проведення вакцинації в період епідемії коронавірусу для дорослих не рекомендується, водночас для дітей можливе.

Про це заявила на пресконференції доктор медичних наук, професор, завкафедри інфекційних захворювань НМУ ім. О. Богомольця Ольга Голубовська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У період зростання будь-якого інфекційного захворювання і тим більше в період епідемії я проти проведення масових заходів з вакцинацією. Я виступила проти, коли була вакцинація у Львівській області, коли нашаровувалися дві епідемії - грипу та кору. Тобто тут дуже великі ризики для людей, і були застереження наших провідних епідеміологів. Що стосується сьогоднішньої ситуації, то ймовірно потрібно різко обмежувати вакцинацію дорослих без гострої необхідності від тих чи інших інфекційних хвороб, тому що зараз зростання захворюваності», - сказала Голубовська.

При цьому вона зазначила, що COVID-19 - захворювання незвичайне, воно може дебютувати не просто з пневмонії, а з дихальної недостатності. Хворий може піти зробити собі щеплення, а цього робити не можна, оскільки є досить серйозним втручанням.

«Що стосується планової вакцинації дітей, то можливо її і варто проводити, дотримуючись всіх можливих обмежувальних заходів, уникаючи черги у лікарів», - припустила інфекціоніст.

Як повідомлялося, в Україні на 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, загалом досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про підтверджені випадки.