Медзаклади мають організувати безперервну вакцинацію - постанова санлікаря

Місцеві органи влади та медичні заклади мають організувати проведення безперервної вакцинації в умовах пандемії нової коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"22 квітня 2020-го року набула чинності Постанова головного державного санітарного лікаря України про Організацію заходів із вакцинації в умовах пандемії нової коронавірусної інфекції COVID-19.... Відповідно до постанови потрібно організувати роботу закладів охорони здоров’я для проведення безперервної вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що мета документу - зниження ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій; зменшення кількості випадків захворювань, яким можна запобігти завдяки вакцинації; недопущення будь-яких переривань планової вакцинації.

Так згідно з документом структурні підрозділи охорони здоров'я мають організувати роботу медзакладів з проведення вакцинації.

Зокрема, має бути забезпечене чітке дотримання правил інфекційного контролю під час щеплень. Всі пацієнти та медичні працівники під час вакцинації повинні бути у медичних масках. Діти та дорослі, яких імунізують, не повинні мати симптомів нової коронавірусної інфекції, зокрема, кашлю чи підвищеної температури.

Людям, яким понад 65 років, а також тим, у кого є хронічні захворювання, рекомендовано вакцинуватися від грипу та пневмококової інфекції. Це допоможе захистити їх від захворювань, які можуть ускладнити перебіг нової коронавірусної інфекції.

Окрім того, потрібно забезпечити доступ до екстреної вакцинації та імунізації за епідемічними показаннями. Це показання до проведення вакцинації, що не передбачена за віком, у разі: виникнення неблагополучної епідемічної ситуації або загрози її виникнення; можливого ризику інфікування у випадку контакту з джерелом інфекції.

У ЦГЗ наголосили, що будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій.

Постанова розроблена на основі рекомендацій Центру громадського здоров’я України.

Із 21 до 26 квітня проходить Європейський тиждень імунізації.