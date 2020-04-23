Нацрада скасувала конкурс FM-частот через карантин

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення скасувала оголошений 3 січня конкурс для розвитку мереж мовлення через запровадження карантину.

Відповідне рішення члени Нацради ухвалили на засіданні у четвер, повідомляє пресслужба регулятора.

«На цей конкурс було запропоновано 29 FM-частот у 14 областях України, і він був спрямований на розвиток мереж мовлення. Відповідно до конкурсних умов підбиття підсумків конкурсу мало відбутися до 1 травня 2020 року. Постановою Кабінету міністрів від 11.03.2020 № 211 на всій території України було встановлено карантин із 12 березня до 24 квітня 2020 р., а також запроваджено низку інших обмежувальних заходів. Карантин було продовжено до 11 травня рішенням уряду від 22 квітня. Зважаючи на обмеження у пересуванні й роботі транспорту, визначення результатів конкурсу унеможливлюється, оскільки Національна рада не зможе заслухати учасників конкурсу», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Нацрада скасувала зазначений конкурс, попередньо сплачену конкурсну гарантію за участь у конкурсі повернуть претендентам за їх заявою. Заявники будуть поінформовані про це рішення регулятора.

Фото: Wikimedia Common