Стартував міжнародний марафон дівчат-айтішниць

На Youtube-каналі Фонду народонаселення ООН в Україні триває шістнадцятигодинний онлайн-марафон, присвячений Міжнародному дню дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ).

Загалом у марафоні візьмуть участь 32 жінки, які працюють у відомих зарубіжних та українських IT-компаніях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасниці марафону розповідають про секрети власного успіху, особливості своєї роботи та діляться цінними порадами з дівчатами, які мріють будувати кар'єру у сфері інформаційних технологій.

Організатори заходу зазначають, що мета марафону - побороти гендерні стереотипи щодо “чоловічих” та “жіночих” професій, а також заохотити дівчат і молодих жінок будувати кар'єру в ІКТ сфері.

Марафон стартував сьогодні, 23 квітня, о 8:00 ранку і завершиться о 24:00. До перегляду може доєднатися кожен охочий.

Міжнародний день дівчат в ІКТ щорічно відзначається в четвертий четвер квітня, цього року він припав на 23 квітня. Метою запровадження такого дня є розширення прав та можливостей дівчат і молодих жінок з точки зору навчання та розвитку кар'єри в галузі ІКТ, а також демонстрація переваг розширення присутності жінок в галузі.