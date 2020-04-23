МОЗ разом із ректорами медвишів створить новий дорадчий орган

МОЗ разом із ректорами медвишів створить новий дорадчий орган

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я разом із ректорами медвишів створить новий дорадчий орган.

Про це на брифінгу в четвер сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора (22 квітня - ред.) за моєю ініціативою була проведена селекторна нарада з керівництвом вищих навчальних медичних закладів та керівництвом закладів післядипломної освіти... Ми домовилися з ректорами, що створимо постійно діючий орган, в який будуть входити всі керівники вищих навчальних медичних закладів і спільно вирішувати, в тому числі і на законодавчому рівні, ті проблеми, які в них виникають", - сказав Степанов.

Він повідомив, що серед іншого на нараді було обговорено питання організації навчального процесу в медичних вишах, а також доступу працівників клінічних кафедр до надання медичної допомоги у медзакладах, що з 1 квітня, за словами Степанова, стало неможливим.

"Загалом більше ніж 10 тисяч працівників наших вишів працюють у системі охорони здоров'я, надають медичну допомогу нашим пацієнтам. Це професори, доценти, але вони є працівниками кафедр. Після 1 квітня у них практично не існує доступу до наших пацієнтів, і вони не можуть надавати медичну допомогу", - сказав Степанов.

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Також він повідомив, що було обговорено питання оренди приміщення закладами післядипломної освіти для розміщення в медзакладах клінічних кафедр.

Серед інших питань, за словами Степанова, оговорювалося питання здачі екзаменів випускниками медвишів.

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