МОЗ разом із ректорами медвишів створить новий дорадчий орган

Міністерство охорони здоров'я разом із ректорами медвишів створить новий дорадчий орган.

Про це на брифінгу в четвер сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора (22 квітня - ред.) за моєю ініціативою була проведена селекторна нарада з керівництвом вищих навчальних медичних закладів та керівництвом закладів післядипломної освіти... Ми домовилися з ректорами, що створимо постійно діючий орган, в який будуть входити всі керівники вищих навчальних медичних закладів і спільно вирішувати, в тому числі і на законодавчому рівні, ті проблеми, які в них виникають", - сказав Степанов.

Він повідомив, що серед іншого на нараді було обговорено питання організації навчального процесу в медичних вишах, а також доступу працівників клінічних кафедр до надання медичної допомоги у медзакладах, що з 1 квітня, за словами Степанова, стало неможливим.

"Загалом більше ніж 10 тисяч працівників наших вишів працюють у системі охорони здоров'я, надають медичну допомогу нашим пацієнтам. Це професори, доценти, але вони є працівниками кафедр. Після 1 квітня у них практично не існує доступу до наших пацієнтів, і вони не можуть надавати медичну допомогу", - сказав Степанов.

Також він повідомив, що було обговорено питання оренди приміщення закладами післядипломної освіти для розміщення в медзакладах клінічних кафедр.

Серед інших питань, за словами Степанова, оговорювалося питання здачі екзаменів випускниками медвишів.