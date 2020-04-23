"Мрію" з медичним вантажем зустрічають в Україні

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"Мрію" поблизу злітної смуги зустрічали Президент Володимир Зеленський, керівник ОП Андрій Єрмак, міністр інфраструктури Владислав Криклій, секретар РНБО Олексій Данілов та інші посадовці.

Як повідомляв Укрінформ, літак «Мрія» став шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП «Антонов» – авіакомпанії «Авіалінії Антонова», які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 «Руслан» виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС.

Починаючи з кінця березня, станом на 14 квітня авіакомпанія «Авіаліній Антонова» загалом перевезла понад 1,4 тис. тонн вантажів з Китаю до країн Європи, Америки та Близького Сходу.