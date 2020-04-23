Справа Шеремета: адвокат повідомляє, що у Кузьменко проходять обшуки

У підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко та її близьких проходять обшуки.

Про це написав у Facebook адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

"Масові обшуки у Кузьменко Юлі та її близьких... З 6:20 почалися сьогодні", - написав адвокат.

Він також зазначив, що "підстава - ухвала слідчого судді Печерського райсуду в рамках кп (кримінального провадження - ред.) по вбивству Павла Шеремета".

Як повідомляв Укрінформ, Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції про продовження утримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, на 28 квітня.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ять осіб - лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді утримання під вартою без визначення застави.

Пізніше Дугарь було змінено запобіжний захід на нічний домашній арешт, Антоненко і Кузьменко залишаються під вартою до травня.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.