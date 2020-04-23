МОУ пропонує активістам в ролі експертів долучатись до роботи своєї Громадської ради

В Міністерстві оборони України запропонували громадським організаціям, які не потраплять до складу Громадської ради, долучатись до роботи у якості експертів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони України пропонує громадським організаціям, які не увійдуть до складу Громадської ради, розглянути можливість долучитися до роботи зазначеного консультативно-дорадчого органу у якості експертів", - йдеться в повідомленні.

В оборонному відомстві нагадали, що 11 лютого 2020 року, згідно з рішенням колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, розпочався процес формування нового складу Громадської ради при Міноборони.

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Для формування нового складу Громадської ради було створено ініціативну групу у складі 8 осіб, з яких 4 — представники громадських організацій та об’єднань. Персональний склад групи був затверджений першим заступником міністра оборони України 2 березня 2020 року.

Наразі повідомлення про персональний склад ініціативної групи, спосіб формування Громадської ради, її кількісний склад, строки прийняття заяв від інститутів громадянського суспільства, перелік необхідних документів розміщено на офіційному вебсайті Міноборони України.

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Прийняття документів від інститутів громадянського суспільства було здійснено у термін з 18 березня до 3 квітня 2020 року. Станом на 22 квітня 2020 року триває їх перевірка представниками ініціативної групи.