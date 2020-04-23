PEN Ukraine проведе дискусію "Компроміс між свободою та безпекою під час пандемії"

23 квітня Український ПЕН організовує онлайн дискусію – “Між метою і засобами: Як знайти компроміс між свободою та безпекою під час пандемії?”

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

"Учасники обговорять виклики, які ставить пандемія коронавірусу перед демократичною державою та громадянським суспільством. Вони говоритимуть про доцільність та ефективність карантинних заборон в Україні та інших країнах, дискутуватимуть про ризики, які криються за такими обмеженнями, а також про те, як ситуація впливає на людей", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, трансляція розпочнеться о 18:00 у Facebook-сторінці PEN Ukraine.

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Учасники дискусії: Євген Захаров - директор Харківської правозахисної групи, член Виконавчої ради Українського ПЕН; Олександра Матвійчук - правозахисниця, координатор громадської ініціативи Євромайдан-SOS, голова правління громадської організації Центр Громадянських Свобод; Олег Покальчук - соціальний та військовий психолог, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень; Ольга Муха - координаторка конгресів, комітетів і нових центрів PEN International. Модеруватиме розмову Ірина Славінська – продюсерка Радіо “Культура”, ведуча програми “Права людини понад усе”.