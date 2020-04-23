Вищий антикорупційний суд переніс розгляд справи Насалика на 30 квітня

Вищий антикорупційний суд переніс судове засідання з розгляду справи стосовно ексміністра енергетики та вугільної промисловості на 30 квітня.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"У зв’язку із неявкою сторін через запроваджений карантин і відповідні клопотання сторін - адже підозрюваний потрапляє у групу ризику - судове засідання перенесене на 30 квітня 2020 року о 14:00", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС нагадали, що за версією слідства ексміністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 і 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань на суму майже 1, 25 млн доларів.

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Як повідомлялося, 7 листопада САП направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.