Степанов подякував фельдшерці з Рівненської області за її роботу

Степанов подякував фельдшерці з Рівненської області за її роботу

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Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов подякував фельдшерці Ларисі з Рівненської області за її роботу.

Про це глава МОЗ написав у Facebook.

"Сучасні герої – наші медпрацівники. Не втомлююся вам дякувати. Пані Ларисо, здоров’я та наснаги! Проти таких воїнів у коронавірусу немає шансів", - зазначив Степанов.

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Спілкування відбувалося у форматі відеодзвінка. Члени колективу Сарненської станції екстреної медичної допомоги, які знаходилися поруч, запросили міністра в гості.

"У гості завітаю неодмінно", - пообіцяв Степанов.

Як повідомлялося, раніше Міністерство охорони здоров’я запустило соціальну кампанію "Підтримую лікарів".

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