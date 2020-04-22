Степанов подякував фельдшерці з Рівненської області за її роботу
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Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов подякував фельдшерці Ларисі з Рівненської області за її роботу.
Про це глава МОЗ написав у Facebook.
"Сучасні герої – наші медпрацівники. Не втомлююся вам дякувати. Пані Ларисо, здоров’я та наснаги! Проти таких воїнів у коронавірусу немає шансів", - зазначив Степанов.
Спілкування відбувалося у форматі відеодзвінка. Члени колективу Сарненської станції екстреної медичної допомоги, які знаходилися поруч, запросили міністра в гості.
"У гості завітаю неодмінно", - пообіцяв Степанов.
Як повідомлялося, раніше Міністерство охорони здоров’я запустило соціальну кампанію "Підтримую лікарів".