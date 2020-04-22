Суд просять заборонити в.о.директора ДБР Соколову видавати накази

Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити виконувачу обов’язків директора Держбюро розслідувань Олександру Соколову видавати накази та розпорядження.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Позивачем в адміністративній справі про заборону Олександру Соколову виконувати обов’язки директора ДБР було подано до Окружного адміністративного суду міста Києва заяву про забезпечення позову. Зокрема, Ростислав Попович просить суд заборонити в.о. директора ДБР Олександру Соколову видавати у межах повноважень накази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівниками Державного бюро розслідувань, до набрання законної сили у рішенні», - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що цю адміністративну справу суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження - без проведення судового засідання та виклику учасників справи.

Відповідно до п.2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України, забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, наголошують у ОАСК.

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомлялося, у квітні 2020 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо заборони Олександру Соколову виконувати обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

17 березня Олександр Соколов став в.о. директора Державного бюро розслідувань у зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором.