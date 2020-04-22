Голова міграційної служби анонсував е-сервіс для "прописки"

Розробляється електронний сервіс, який забезпечить е-доступ до інформації про місце реєстрації для власників ID-карток.

Про це заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк під час презентації цифрового ID-паспорту та біометричного закордонного паспорту громадянина України у мобільному застосунку "Дія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уже дуже скоро з'явиться сервіс, який може показувати саме місце реєстрації тих осіб, які мають ID-картки, і в додатку "Дія", і на порталі", - сказав він.

Голова ДМС підкреслив, що та інформація, що вже є в реєстрі щодо місця реєстрації, буде подана в електронному вигляді.

У свою чергу віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв спалити власну роздруківку з пропискою після запровадження такого е-сервісу.

"Я пообіцяв собі, що я спалю цей папірець, коли ми це зробимо, тому що для мене це діло принципове", - додав Федоров.

Як повідомлялося, у середу відбулася презентація впровадження цифрового ID паспорту та біометричного закордонного паспорту громадянина України у мобільному застосунку "Дія".